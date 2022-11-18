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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte

Mahsun Kırmızıgül, kızı Lavin ile birlikte çıktığı alışveriş turunda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi

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  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin'le birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen baba-kız, uzun süre mağazaları dolaştı.
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    "ÇOK GÜZEL ÇIKMIŞIZ"

    Gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Kırmızıgül, kızı ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerle sohbet eden Kırmızıgül, "Çok güzel çıkmışız, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    Ünlü isim, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan "Prestij Meselesi" filmi hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi.

    Mahsun Kırmızıgül, ardından kızıyla birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ve kızları Lara ve Lily Koi
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Mahsun Kırmızıgül kızıyla alışverişte - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal

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