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        Malatya'da bir kişi termosifonunun patlaması sonucu yaralandı

        Malatya'da termosifonunun patlaması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:47
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        Malatya'da bir kişi termosifonunun patlaması sonucu yaralandı
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        Malatya'da termosifonunun patlaması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Pehlivan Ömer Sokak'taki bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonunun patlaması sonucu S.Ö. (40) yüzünden yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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