Malatya'da bir kişi termosifonunun patlaması sonucu yaralandı

Malatya'da termosifonunun patlaması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Pehlivan Ömer Sokak'taki bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonunun patlaması sonucu S.Ö. (40) yüzünden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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