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        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" sona erdi

        Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:50
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        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" sona erdi
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        Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" sona erdi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgedeki gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik seminer verildi.

        Bölgedeki gazetecilerin sorunlarının konuşulduğu programda, çözüm önerileri tartışıldı ve İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik etkili haber yazma pratikleri uygulama atölyesi yapıldı.

        Birçok gazetecinin katıldığı program bugün yapılan etkinliklerle sona erdi.

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