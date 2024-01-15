Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı

        Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgedeki gazetecilere yönelik seminer verildi.

        Bölgedeki gazetecilerin sorunlarının konuşulduğu programda, çözüm önerileri tartışıldı.

        Daha sonra Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Malatya Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve Adıyaman Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya bölgedeki proje ve destekler hakkında sunum yaptı.

        Birçok gazetecinin katıldığı program yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Malatya Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Malatya Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Malatya'da kursiyerler Gazze'deki kadın ve çocuklar için üretiyor
        Malatya'da kursiyerler Gazze'deki kadın ve çocuklar için üretiyor
        Depremzede kick boksçu Zekeriya Hamza'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Depremzede kick boksçu Zekeriya Hamza'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Malatya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Malatya'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Yazıhan'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi
        Yazıhan'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi