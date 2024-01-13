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        Yazıhan'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde "İlk Harften İlk Kütüphaneme" projesi kapsamında öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:45
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        Yazıhan'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde "İlk Harften İlk Kütüphaneme" projesi kapsamında öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi.

        Yazıhan Kaymakamlığının koordinesinde Kaymakam Rabia Yurdakul'un tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "İlk Harften İlk Kütüphaneme" projesi başlatıldı.

        Yurdakul, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Zülküf Kılıçoğlu, Emniyet Amiri Recep Kılıç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Recep Koca ile birlikte proje kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Yurdakul ile beraberindekiler imzaladıkları kitaplarla üzerinde öğrencinin isminin yazılı olduğu kitaplığı başarılı ve okumayı seven öğrencilere hediye etti.

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