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        Darende'de kadınlar rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezine bağlı KETEM ekiplerince, ilçedeki kadınlara, rahim ağzı kanseri, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleriyle alakalı bilgi ve eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:53
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        Darende'de kadınlar rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirildi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezine bağlı KETEM ekiplerince, ilçedeki kadınlara, rahim ağzı kanseri, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleriyle alakalı bilgi ve eğitim verdi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde organize edilen programda Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Ebe İlknur Doğru ve Ebe Yasemin Efe katılımcılara sunum yaptı.

        Ebe Doğru, burada yaptığı konuşmada, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü, ülkemizde ise dokuzuncu sırada görülen kanser türü olduğunu söyledi.

        Her gün yaklaşık 7 kadının rahim ağzı kanseri tanısı alırken, 3 kadın bu kanserden hayatını kaybettiğini anlatan Doğru, şöyle devam etti:

        "Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır, erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Rahim ağzında kanser öncesinde gelişen değişiklikler genellikle belirti vermeyip ancak pelvik muayene, Pap Smear testi ve HPV testleri ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Ülkemizde rahim ağzı kanseri taramaları, Toplum Sağlığı Merkezlerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır."

        Ebe Yasemin Efe de her kadının 30 yaşından itibaren 5 yılda bir olmak üzere ömür boyu muayene olması gerektiğini anlatarak, rahim ağzı kanserinde, cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulandığını söyledi.

        Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

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