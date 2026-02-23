Canlı
        Malatya'da babasının aracını yakan kişi gözaltına alındı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde babasının otomobilini yakan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:40
        Malatya'da babasının aracını yakan kişi gözaltına alındı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde babasının otomobilini yakan kişi gözaltına alındı.

        Karakavavak Mahallesi'nde S.C.C. ile baba İ.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.C.C, babasına ait otomobili yaktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli S.C.C, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

