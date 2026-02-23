Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 23.02.2026 - 10:31 Güncelleme:
Kernek Mahallesi'nde Ö.Ö. ile Y.E.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö, bıçakla yaralandı.
Yaralanan Ö.Ö, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
