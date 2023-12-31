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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:08
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kuzey Kuşak Yolu'nda devam eden yapım çalışmalarını inceleyen Uraloğlu, daha sonra Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın baba evini ziyaret etti.

        Bakan Uraloğlu, şehidin babası Engin Taşkın'a başsağlığı diledi.

        Uraloğlu, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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