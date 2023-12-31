Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Kuzey Kuşak Yolu'nda devam eden yapım çalışmalarını inceleyen Uraloğlu, daha sonra Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın baba evini ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu, şehidin babası Engin Taşkın'a başsağlığı diledi.
Uraloğlu, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
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