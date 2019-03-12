Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Schalke 04'ü konuk ediyor.

MANCHESTER CITY: 0 - SCHALKE: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 23:00

HAKEM: Clement Turpin

STAT: Etihad

YAYIN: beIN SPORTS 2

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Sterling, Bernardo Silva, Sane, Agüero

SCHALKE: Fahrmann, Bruma, Stambouli, Sane, Oczipka, Suat Serdar, Bentaleb, Konoplyanka, McKennie, Burgstaller, Embolo

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Manchester City, konuk olduğu Schalke 04 karşısında 18. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti. İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

SON ÜÇ MAÇI DA CITY KAZANDI!

Manchester City, Schalke 04 ile Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçı da kazandı. İki takım daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2008-09 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve İngiltere temsilcisi Benjani ve Ireland'ın golleriyle maçı 2-0 kazanmıştı. Bundan önce 1969-70 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve turu atlayan taraf Manchester City olmuştu. deplasmandaki maçı 1-0 kaybeden İngiliz ekibi İngiltere'de 5-1'lik skorla bir üst tura yükselmişti.

CITY'NİN AVANTAJI DEPLASMAN KURALI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce eleme turlarında ilk maçta deplasmanda üç gol atan takımların tamamı, ikinci tur maçlarının ardından bir üst tura çıkmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda rakibine 3 gol atmayı başaran 27 takım da eşleşmelerinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

GUARDIOLA VE ÖĞRENCİLERİ ALMAN EKİPLERİNE KAYBETMİYOR

Manchester City, Avrupa kupalarında Alman takımlarını kendi evinde ağırladığı 10 maçın sadece birinde mağlup oldu. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet 2 beraberlik alan Manchester City son yenilgisini 2013-14 sezonunda 3-1'lik skorla Bayern Münih karşısında elde etmişti.