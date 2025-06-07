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        Haberler Gündem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! Başhekim ve Özgür Özel konuştu

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "ECMO uygulamasına başlandı, iyi yanıt alındı. Şu an itibariyle başkanımızın tedavisi ve değerleri olması gerektiği gibi devam ediyor" dedi. Özgür Özel de "Birkaç saatte bir daha iyi bir haber alıyoruz. Her gelen haber daha iyi geliyor. Çok dirençlidir, inançlıdır, kararlıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:16
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        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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        Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi, uzun süre yapılan kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

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        Olayı haber alan partililer ve yakınları ise hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelip, Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        BAŞHEKİM: TEDAVİSİ VE DEĞERLERİ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ

        Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Evinde bulunan havuzun yanındaki motordan kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle 20-25 dakika sonra hastaneye getirildi. Çok dirençli bir kalp durması vardı. Israrlı ve düzenli işlem sonrası 50. dakikada kalp ritminde dönüş sağlandı. Kendisini yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında ilaçlarla destekler devam etti. Tüm ekiplerimiz takip ederek karar vermeye çalışıyoruz. ECMO uygulamasına başlandı, iyi yanıt alındı. Şu an itibariyle başkanımızın tedavisi ve değerleri olması gerektiği gibi devam ediyor" dedi.

        ÖZGÜR ÖZEL: DAHA İYİ HABERLER ALIYORUZ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa'da herkes Ferdi başkanının sağlık durumunu takip ediyor. Ne oluyorsa Ferdi başkanımızın dokunduğu yoksulların, çocukların duasıyla oluyor. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını biliyorum. Birkaç saatte bir daha iyi bir haber alıyoruz. Her gelen haber daha iyi geliyor. Çok dirençlidir, inançlıdır, kararlıdır. Herkese teşekkür ediyoruz, bu zor günü atlacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

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