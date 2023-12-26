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        Liseli Hiva, traktörün altında kaldı; o anlar kamerada 

        MANİSA'dayolun karşısına geçmek isterken çarpan traktörün altında kalan lise öğrencisi Hiva K. (16), yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:55
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        Liseli Hiva, traktörün altında kaldı; o anlar kamerada 
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        MANİSA'dayolun karşısına geçmek isterken çarpan traktörün altında kalan lise öğrencisi Hiva K. (16), yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Hiva K.'ya, Ramazan B.'nin (49) kullandığı 43 VE 023 plakalı traktör çarptı. Traktörün altında kalan Hiva'nın yardımına, çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Hiva'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Hiva'nın traktörün altında kaldığı ve çevredekilerin kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

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