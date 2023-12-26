Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın ve torunu hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın ve torunu hastanede tedavi altına alındı.

Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Ö.D (47), alt katında oturan annesi M.D'den (69) haber alamaması üzerine evine girdi.

Duman kokusu bulunan evde annesi ile aynı evde kalan 23 yaşındaki oğlu A.D'nin baygın vaziyette olduğunu gören Ö.D'nin ihbarı üzerine 2 kişi ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.D ve A.D'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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