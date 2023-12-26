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        Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın ve torunu hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın ve torunu hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:25
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        Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın ve torunu hastaneye kaldırıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın ve torunu hastanede tedavi altına alındı.

        Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Ö.D (47), alt katında oturan annesi M.D'den (69) haber alamaması üzerine evine girdi.

        Duman kokusu bulunan evde annesi ile aynı evde kalan 23 yaşındaki oğlu A.D'nin baygın vaziyette olduğunu gören Ö.D'nin ihbarı üzerine 2 kişi ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.D ve A.D'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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