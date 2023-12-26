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        Kırkağaç'ta askıda bekletilen kavunlar yılbaşı öncesi pazara sunuluyor

        Manisa'nın kavunuyla ünlü Kırkağaç ilçesinde ağustosta hasat edilerek depolarda askıya asılan kavunlar, yılbaşı sofraları için hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:34
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        Kırkağaç'ta askıda bekletilen kavunlar yılbaşı öncesi pazara sunuluyor
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        Manisa’nın kavunuyla ünlü Kırkağaç ilçesinde ağustosta hasat edilerek depolarda askıya asılan kavunlar, yılbaşı sofraları için hazırlandı.

        AA muhabirine açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ilçede bu yıl 7 bin dekar alanda kavun ekildiğini belirtti.

        Kavunların bir bölümünün hasat sezonunda satıldığını aktaran Özarı, dayanıklılığıyla bilinen bu ürünün yılbaşı öncesi de satılabildiğini ifade etti.

        Özarı, "Hasat edilen kavunların büyük bölümü yaz aylarında tarlada satılmaktadır, geri kalan kısmı da yaklaşık depolarda muhafaza ediliyor bu şekildeki depolarımızda 600 ton civarında kışlık Kırkağaç kavunu mevcuttur." dedi.

        Emekli ziraat mühendisi ve üretici Bahri Eski ise Kırkağaç kavununun toprak, iklim özellikleri ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilmesi nedeniyle uzun süre tadını ve aromasını koruyabildiğini ifade etti.

        Eski, "Kavunlarımızı ağustos ayında hasat ederek depoladık, şu anda dördüncü ayı tamamladık. Ocak, şubat ve mart aylarına kadar depolarımızda kavun bulunuyor, yılbaşı öncesi her yıl olduğu gibi Kırkağaç kavununa çok fazla talep var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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