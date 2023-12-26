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        Manisa FK'da operasyon başlayacak

         1'inciLig'de ilk devrenin son haftasında evinde Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, hedefinin çok uzağında kaldı. Sezon başında parolasını zirve olarak belirleyen ve ilk 4 haftada 10 puan toplayan siyah-beyazlılar ardından büyük düşüş yaşadı. 4'üncü haftada 4-0 kazanılan Tuzlaspor maçının ardından 9 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK, hızla alt sıralara geriledi. Kötü seriyi Altay'ı 3-0 yenerek bitiren siyah-beyazlılar yine çıkışa geçemedi ve son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:44
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        Manisa FK'da operasyon başlayacak
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         1'inciLig'de ilk devrenin son haftasında evinde Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, hedefinin çok uzağında kaldı. Sezon başında parolasını zirve olarak belirleyen ve ilk 4 haftada 10 puan toplayan siyah-beyazlılar ardından büyük düşüş yaşadı. 4'üncü haftada 4-0 kazanılan Tuzlaspor maçının ardından 9 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK, hızla alt sıralara geriledi. Kötü seriyi Altay'ı 3-0 yenerek bitiren siyah-beyazlılar yine çıkışa geçemedi ve son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 

        Sezonun ilk devresini 19 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, hem Süper Lig hem de Play-Off potasının çok uzağında kaldı. Devre arasında kadrosunda revizyona gitmesi beklenen siyah-beyazlılar, bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen Fransız oyuncu Alioune Ba'nın sözleşmesini feshederken, lig öncesi kadrodan elenip kulüp bulamayan Anıl Koç da Boluspor'la anlaştı. Manisa temsilcisinde bazı futbolcular da topun ağzında. Ayrıca yönetimin bir türlü istikrarlı sonuçlar elde edemeyen teknik direktör Osman Özköylü'yle yolları ayırmayı planladığı iddia ediliyor. Kurmayların, tek galibiyetini Altay önünde alan Özköylü ile bir araya geleceği ve deneyimli teknik adamın geleceğinin en kısa sürede netlik kazanacağı bildirildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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