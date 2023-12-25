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        Soma maden faciasında 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

         SOMA CumhuriyetBaşsavcılığı, 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:30
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        Soma maden faciasında 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı
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         SOMA CumhuriyetBaşsavcılığı, 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığını duyurdu.

        Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı belirtilerek, yapılan yazılı açıklamada, "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizde yaşanan ve 301 madencimizin vefatıyla sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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