Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasının 301 madencinin ölümüyle sonuçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

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