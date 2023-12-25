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        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:38
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        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı bildirildi.

        Soma Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasının 301 madencinin ölümüyle sonuçlandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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