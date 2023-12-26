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        Manisa BŞB'nin rakibinin salonu yandı

        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra bu sezon FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa'daki rakiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque takımının salonu çıkan yangında küle döndü. Temsilcimizle birlikte Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda yer alan Fransız ekibinin Gravelines kentindeki salonu Sportica'da yangın çıktı. Kompleks bünyesindeki yüzme havuzunda başlayan alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Alevlere teslim olan salon tamamen yandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:04
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        Manisa BŞB'nin rakibinin salonu yandı
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        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra bu sezon FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa'daki rakiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque takımının salonu çıkan yangında küle döndü. Temsilcimizle birlikte Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda yer alan Fransız ekibinin Gravelines kentindeki salonu Sportica'da yangın çıktı. Kompleks bünyesindeki yüzme havuzunda başlayan alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Alevlere teslim olan salon tamamen yandı. 

        Manisa BŞB rakibinin yaşadığı yangın felaketi üzerine Türkçe ve Fransızca, "FIBA Europe Cup M Grubu'ndaki rakibimiz Gravelines'in salonunda meydana gelen yangını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş ve süreci tüm üzüntümüzle takip etmiş bulunuyoruz. BCM Gravelines-Dunkerque'e en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin en az hasarla atlatılmasını temenni ediyoruz" mesajını yayınladı. Grupta lider durumda olan Gravelines'i 6 Aralık'ta Manisa'da ağırlayıp 78-67 mağlup olan yeşil-beyazlılar, rakibine bu salonda 24 Ocak'ta konuk olacaktı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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