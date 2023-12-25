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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:56
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Sart ve Kapancı mahallelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.A (19) ile Ö.Ç. (39) yakalandı.

        Üst aramasında 5 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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