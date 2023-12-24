Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyledi.

        Özgür Özel, Manisa'daki konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberleri geldiğinde "Milli Savunma Bakanı gelsin, Meclis'i bilgilendirsin." dediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlışı, hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız, bunu hep beraber konuşalım. Yanıt; 'Siz bildiriye imza atın.' Öyle yağma yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde beş bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz."

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis'te. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor, hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı, ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz; Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz; 'Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi?’ Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bölgeden bazen şehitlerimizi geri çekerken bile, şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimizdir. Bundan sonra da şunu söylüyoruz. Hataları yapan soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız."

        Sorulara cevap verilmesi halinde üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Özel, ezbere bir anlayışla hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

        Meclis'te imzalanan ortak bildiri metninde terörün kınandığını, kendilerinin yayımladığı metinde ise terörün "açıkça lanetlendiğini" savunan Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ezbere bir muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkede haklıyı, mazlumu, mağduru, şehit ailesiyse şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin bildiri...
        Özgür Özel: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin bildiri...
        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 
        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 
        Manisa'da engelli genci kaçırıp hesabından para çektikleri iddia edilen 3 ş...
        Manisa'da engelli genci kaçırıp hesabından para çektikleri iddia edilen 3 ş...
        Manisa basketbolda fren yaptı
        Manisa basketbolda fren yaptı
        Manisa FK son maçta Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Manisa FK son maçta Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Piyade Sözleşmeli Er Budak'ın şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi
        Piyade Sözleşmeli Er Budak'ın şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi