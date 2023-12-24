Manisa basketbolda fren yaptı Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çıkışı kendisi gibi ligin formda ekibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında durdu.

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çıkışı kendisi gibi ligin formda ekibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında durdu.

Rakibine 103-76 yenilen Manisa ekibi seriyi 4 maça çıkarma fırsatını kaçırdı. Manisa BŞB'de başantrenör Ahmet Kandemir de karşılaşmada iki teknik faul alarak diskalifiye edildi. Öte yandan maç öncesi kadrosundan Berkay Sinirlioğlu'nu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyespor'a yollayan Manisa, aynı takımdan 29 yaşında, 1.98 boyundaki forvet Utku Yücedağ'ı transfer etti.

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