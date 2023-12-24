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        Manisa basketbolda fren yaptı

        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çıkışı kendisi gibi ligin formda ekibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:20
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        Manisa basketbolda fren yaptı
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        Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çıkışı kendisi gibi ligin formda ekibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında durdu.

        Rakibine 103-76 yenilen Manisa ekibi seriyi 4 maça çıkarma fırsatını kaçırdı. Manisa BŞB'de başantrenör Ahmet Kandemir de karşılaşmada iki teknik faul alarak diskalifiye edildi. Öte yandan maç öncesi kadrosundan Berkay Sinirlioğlu'nu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyespor'a yollayan Manisa, aynı takımdan 29 yaşında, 1.98 boyundaki forvet Utku Yücedağ'ı transfer etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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