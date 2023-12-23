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        Piyade Sözleşmeli Er Budak'ın şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:26 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:26
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        Piyade Sözleşmeli Er Budak'ın şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

        Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindekiler, Budak'ın, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası İkram Budak'a şehadet haberini verdi.

        Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu.

        Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için ailenin evine geldi.

        Vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Enes Budak'ın bekar olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Öte yandan Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından, şehit Enes Budak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Manisalı kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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