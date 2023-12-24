Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın sakinleri, merdiven boşluğundan gelen yoğun kokunun boğazda yanma ve öksürüğe neden olduğunu öne sürerek yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis, İDGAŞ ve sağlık ekipleri binaya ulaştı. Binada doğalgaz sızıntısı olmadığı belirlenirken, incelemelerde, kokunun nedeni tespit edilemedi

Avcılar'da 5 katlı apartmanda boğazda yanma ve öksürüğe neden olan koku ekipleri harekete geçirdi. Merdiven boşluğundan geldiği iddia edilen koku, apartman sakinlerinde korku ve tedirginliğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmanda uzun süre inceleme yaptı.

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda oturanlar, binanın merdiven boşluğundan yoğun koku geldiğini fark etti. REKLAM

Öksürük ve boğazda yanmaya neden olan kokudan tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulunarak yardım istedi. Adrese itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ görevlileri ellerindeki cihazlarla ölçüm yaparken, binada doğalgaz sızıntısı olmadığını belirledi.

İtfaiye ekipleri ise, apartmanda oturanlardan bilgi aldı; rahatsızlanan olup olmadığını kontrol etti.

NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ Yoğun kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri tedirgin olduklarını belirtirken, kokunun nedeni tespit edilemedi.

BİBER GAZI İHTİMALİ Yoğun kokunun biber gazı olma ihtimali üzerinde durulurken, apartmanda inceleme yapan ekipler daha sonra binadan ayrıldı.