Somaspor'un rakibi Karaman FK TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Somaspor, yarın sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini ifade etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Somaspor, yarın sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini ifade etti.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,