Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'un rakibi Karaman FK

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Somaspor, yarın sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini ifade etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'un rakibi Karaman FK
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Somaspor, yarın sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini ifade etti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!

        Benzer Haberler

        Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        KAMYONLA ÇARPIŞAN AMBULANSTAKİ HASTA KURTARILAMADI; 4 YARALI
        KAMYONLA ÇARPIŞAN AMBULANSTAKİ HASTA KURTARILAMADI; 4 YARALI
        Kamyonla çarpışan ambulanstaki hasta kurtarılamadı; 4 yaralı
        Kamyonla çarpışan ambulanstaki hasta kurtarılamadı; 4 yaralı
        Manisa BŞB 4'te 4 istiyor
        Manisa BŞB 4'te 4 istiyor
        Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı
        Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı
        Manisa FK'ya Özköylü de ilaç olamadı
        Manisa FK'ya Özköylü de ilaç olamadı