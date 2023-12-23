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        Manisa'ya şehit ateşi düştü

         PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) acı haberi, Manisa´daki baba ocağına ulaştı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:55
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        Manisa'ya şehit ateşi düştü
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         PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) acı haberi, Manisa´daki baba ocağına ulaştı. 

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki baba evine ulaştı. İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak´a (54) verilen şahadet haberi sonrası, şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri taziyeye koştu. 

        6 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak´ın 2 yıl önce, babasıyla aynı isme sahip olan annesi İkram Budak´ı kanserden kaybettiği öğrenildi. Şehidin eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafının üstündeki "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı dikkat çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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