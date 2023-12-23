Manisa'ya şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) acı haberi, Manisa´daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki baba evine ulaştı. İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak´a (54) verilen şahadet haberi sonrası, şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri taziyeye koştu.

6 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak´ın 2 yıl önce, babasıyla aynı isme sahip olan annesi İkram Budak´ı kanserden kaybettiği öğrenildi. Şehidin eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafının üstündeki "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı dikkat çekti.