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        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız'dan müthiş gol: Tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'dan müthiş gol: Tarihe geçti!

        Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ilk kez 11 çıktığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza attı. Genç yıldız ayrıca Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:41
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        Kenan Yıldız tarihe geçti!
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        Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı karşılaşmada Juventus adına ilk kez 11'de forma giydiği maçta harika bir gole imza attı.

        Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi.

        Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.

        Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.

        İşte o gol:

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