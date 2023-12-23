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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

        Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

        Kuzey Irak'ta teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:35
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        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
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        Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak.

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        Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.

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