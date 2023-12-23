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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü

        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü

        Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelileri taşıyan bot, 2 Eylül 2015'te Bodrum açıklarında batmıştı. Aralarında 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin de olduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Aylan Bebek'in hayatını kaybetmesi küresel boyutta büyük üzüntüye neden olmuştu. Gazeteci Talat Atilla'nın yapımcısı ve oyuncusu olduğu, Ömer Sarıkaya'nın  yönettiği 'Aylan Bebek' adlı film, Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Atilla, duygularını; "Bu ödülü; insanlığın vicdanına, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm masum ve mazlumlara adıyorum. Aylan Bebeklerin bedenlerini sahile vurduranlara, Filistin'de soykırım yapan, bu soykırıma yataklık yapan savaş tüccarlarının suratlarına bir tokat olarak çarpıyorum" şeklinde dile getirdi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:18
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        Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde 'Aylan Bebek' birinci oldu.

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        41 ülkenin 121 filmle yarıştığı Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde finale kalarak 42 filmle yarışan Türkiye; 'En İyi Uzun Metrajlı Film' seçilen 'Aylan Bebek' ile 'Paris Uluslararası Golden Dove - Altın Güvercin' ödülüne layık görüldü.

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        Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde Macaristan; 'The Devoted' ile ikinci, İtalya ise ''The Goat' ile üçüncü sırada yer aldı.
        Animasyon dalında; 'Alegori' ile Fransa, belgesel dalında ise 'La Lıxeıra' ile İtalya, 'Art in the Streets' ile İngiltere ve 'Saint Nick' ile ABD ödül kazandı.

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        Bodrum sahiline cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi ve tüm masum çocuklar anısına çekilen 'Aylan Bebek'in ödülleri, 14 - 25 Mayıs arasında Paris Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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        Ömer Sarıkaya'nın yönettiği; gazeteci Talat Atilla'nın yapımcısı ve oyuncusu olduğu 'Aylan Bebek'te; Alman Wilma Elles, ABD'li Mike Mitcell, Hande Fırat, İranlı Ali Sabri Belaid, Yunan Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Mansur Özdoğan, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mahmut Özdoğan ve Mustafa Ayhan rol aldı.

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        Filmde ayrıca; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da yer aldı.

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        TALAT ATİLLA: BU ÖDÜL TÜM MASUM VE MAZLUMLARA
        Talat Atilla, 'Aylan Bebek'in Paris'te 'En İyi Film' ödülünü kazanmasıyla ilgili duygularını; "Bu ödülü; insanlığın vicdanına, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm masum ve mazlumlara adıyorum. Aylan Bebeklerin bedenlerini sahile vurduranlara, Filistin'de soykırım yapan, bu soykırıma yataklık yapan savaş tüccarlarının suratlarına bir tokat olarak çarpıyorum. Bu ödül, Türkiye'nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne armağan olsun" şeklinde dile getirdi.

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        Filme ait gelirlerin tamamının mağdur Aylan Bebek ve benzeri mağdurlara verileceğini, imkân olursa Filistin'de yaşanan insanlık dramını da çekmek istediğini belirten Talat Atilla, bu konuda; "Bu ödülü kendilerini dünyanın efendisi zanneden devletlerin, masumiyet kalelerine çarpma talebimize adıyoruz. İnsanı yaşatmadan, devletler yaşamaz talebimize adıyoruz. Bu filmde; Yunan oyunculardan; ABD'lilere; AK Parti'den CHP yetkililerine kadar geniş bir yapıyla Türkiye ve tüm dünyaya bir kardeşlik mesajı vermeye çalıştık. Gökte uçan kuştan, Van Gölü'ndeki çakıl taşına; Edirne'deki Meriç Köprüsü'nden, Kars'taki Harrani Türbesi'ne kadar her şey bizim ve bu topraklara aittir. Filmimize büyük moral desteği veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu olmak üzere, adeta Türkiye'nin fahri turizm elçisi gibi çalışan yönetmenimiz Ömer Sarıkaya'ya, Wilma Elles, George Edde, Bahattin Öztürk, Ali Sabri Belaid ve festivalin genel koordinatörü Elena Saubanova olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim..." dedi.

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        YÖNETMEN ÖMER SARIKAYA: TÜRKİYE ADINA GURURLUYUZ
        'Aylan Bebek'in yönetmeni Ömer Sarıkaya ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Aylan Bebek' ile 'En İyi Film Ödülü'nü almakla gurur duyduk. Dünyanın en seçkin filmleri, ABD'den, İtalya'ya; Fransa'dan; İsveç'e kadar oluşturulan büyük sinema jürisinin oylarının yanında, filmi izleyen halk jürisinin de oylarıyla seçildi. Daha yeni başlıyoruz. Bu ödüller, şayet devlet desteği de olursa çok daha büyük filmler çekileceğinin de kanıtıdır. Açlıktan ölmek üzere olan İrlanda'yı gönderdiği gemilerle ölmekten kurtaran Osmanlı İmparatorluğu'nun konu edileceği kıtlık filmini de şayet devlet desteği olursa gazeteci kardeşim Talat Atilla ile birlikte çekmek istiyoruz."

        #Aylan bebek
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        #Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali
        #talat atilla
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