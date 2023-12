'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü

3 Şurada Paylaş!









Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde Macaristan; 'The Devoted' ile ikinci, İtalya ise ''The Goat' ile üçüncü sırada yer aldı.

Animasyon dalında; 'Alegori' ile Fransa, belgesel dalında ise 'La Lıxeıra' ile İtalya, 'Art in the Streets' ile İngiltere ve 'Saint Nick' ile ABD ödül kazandı.