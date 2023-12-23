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        Haberler Ekonomi Emlak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Bugün İstanbulumuzu depreme hazırlama noktasında tarihi adımları eş zamanlı atmanın gururunu yaşıyoruz. Nisan ayında kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi paylaşmıştık. Yarısı Bizden kampanyasına yoğun teveccüh gösterildi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Kira desteği, kredi ve hibe şeklinde vereceğiz. Vatandaşımız 1.5 milyon ile evini yapacak, güvenli, huzurlu şekilde oturacaktır.

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        Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşan 71 bini aştı, yüzde 50 üzeri anlaşma 158 bine ulaştı. Birazdan Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne bağlanıp ilk sözleşmeleri imzalayacağız.

        Yıkım programına da bugün başlayacağız. Toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Pendik'te olmak üzere temeller atacağız.

        İstanbul'un Yüzyılın Dönüşümü programına start veriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle yüzde 50 anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, evet dememiş komşularını ikna ederek Yarısı Bizden kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

        6 Şubat deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz böylesine büyük bir afetten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Depremi önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Marmara'da yakın dönemde olan depremler daha hızlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur. Ülkemiz topraklarının yüzde 66'sı deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Son bir asırda 6 ve üzeri 230'dan fazla depreme maruz kaldık. 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos'un etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek depremi aklımızdan çıkaramayız.

        Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz. Tartışmasız şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir.

        31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız alan var. 6 milyonu risk altında, 2 milyonu acilen dönüşmeli.

        Göreve geldiğimiz andan itibaren öncelik verdik. 2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. 480 milyar lira kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. TOKİ binalarımız deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir. Muhalefete ve kalemşörlere rağmen TOKİ'mizin ürettiği binalar için hamd ediyoruz.

        Kentsel Dönüşüm ihtiyacının başında İstanbul var. 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan 7,5 milyon bağımsız alan yer alıyor. 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplamda 128 milyar lira kaynak kullandık.

        Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız riskli bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla uzmanların görüşünü alarak yol haritası hazırladık. Mevzuatta düzenlemeleri kısa süre önce yaptık. Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır. CHP ve aynı zihniyeti sahip çevreler iş yapmanın değil, takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması söz konusu değildir. Yegane amaç keyfi sebeplerle tıkanan süreci hızlandırmaktır. Buradan vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına inanmamaya çağırıyorum. Bu çapsızların Kentsel Dönüşüm'ü rantsal dönüşümle sabote etmesine izin veremeyiz.

        Bir diğer başlık; rezerv alanlardır. 400 bin konut inşa ederek dönüşümü hızlandıracağız. İlk sözleşmelerini imzaladığımız Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. İlimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Soru işaretleri olan vatandaşlarımızı evlerine mutlaka kavuşturacağız.

        85 milyonun tamamının sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında şov peşinde koşmadık. 3.5 ay gece gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz? Başkaları gibi meydanda boş keseden atıp, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olanların şehirleri nasıl geriye götürdüklerini 2019'da el değiştiren belediyelerde gördük. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakf edecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız.

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