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        Kamyonla çarpışan ambulanstaki hasta kurtarılamadı; 4 yaralı

         MANİSA´nınKula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans ile plastik boru yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle Kula´dan Salihli'ye sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansta bulunan ve başka bir ambulansla Salihli´deki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Özcan (83), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 02:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:40
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        Kamyonla çarpışan ambulanstaki hasta kurtarılamadı; 4 yaralı
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         MANİSA´nınKula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans ile plastik boru yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle Kula´dan Salihli'ye sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansta bulunan ve başka bir ambulansla Salihli´deki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Özcan (83), kurtarılamadı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi´nden Salihli Devlet Hastanesi´ne sevk edilen Musa Özcan isimli hastanın bulunduğu, Bekir Şahin (26) yönetimindeki 45 AEL 261 plakalı ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İbrahim Demir yönetimindeki 43 LS 187 plakalı plastik boru yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü Bekir Şahin, ambulanstaki acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) ve acil tıp teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ile Meral Tetik (26), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta Musa Özcan, kaza yerine gelen başka bir ambulansla acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı eşliğinde Salihli´deki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram´ı bulunduğu yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. 

        KURTARILAMADI

        Öte yandan, kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli´deki özel hastaneye sevk edilen Musa Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sağlık personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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