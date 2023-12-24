Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kerem İlitangil, Mikail Can
SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 85 Ceyhun), Erkan (Dk. 71 Mehmet Refik), Ensar, Enes, Mücahit (Dk. 85 Murat), Arda (Dk. 85 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 81 Erdem), Yasin, Kamil
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Hayrullah - Alper, Şiyan, Anıl, Yiğit, Kadir Kaan (Dk. 38 Yılmaz), İbrahim Can, Erdem (Dk. 65 Polat), Nadir, Özcan (Dk. 64 Onur Taha), Oktay
GOLLER: Dk. 7 Erkan, Dk. 17 ve Dk. 27 Arda, Dk. 21 Alper (Kendi kalesine) - Dk. 80 Mehmek Refik (Somaspor), Dk. 45 Yılmaz (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Erdem, Ceyhun (Somaspor), Yiğit, Hayrullah (Karaman FK)
KIRMIZI KART: Dk. 60 Anıl (Karaman FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, ilk devrenin son maçında evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı. Somaspor 7'nci dakikada Erkan'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Arda 17'nci dakikada skoru 2-0 getiren isim olurken, 21'nci dakikada Alper kendi ağlarını havalandırmasıyla, Somaspor 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Arda bu kez 27'nci dakikada sahne aldı: 4-0. Karaman FK 45'inci dakikada Yılmaz'la farkı üçe indirdi: 4-1. İlk yarıyı 3 farklı galip tamamlayan Somaspor 80'inci dakikada Mehmet Refik'in golüyle tabelayı 5-1 yaptı. Somaspor bu sonuçla 29 puana yükseldi ve Play-Off umutlarını tazeledi. Kraman FK ise 21 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ
2023-12-24 15:57:33
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