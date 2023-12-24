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        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:58
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        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kerem İlitangil, Mikail Can

        SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 85 Ceyhun), Erkan (Dk. 71 Mehmet Refik), Ensar, Enes, Mücahit (Dk. 85 Murat), Arda (Dk. 85 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 81 Erdem), Yasin, Kamil

        KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Hayrullah - Alper, Şiyan, Anıl, Yiğit, Kadir Kaan (Dk. 38 Yılmaz), İbrahim Can, Erdem (Dk. 65 Polat), Nadir, Özcan (Dk. 64 Onur Taha), Oktay

        GOLLER: Dk. 7 Erkan, Dk. 17 ve Dk. 27 Arda, Dk. 21 Alper (Kendi kalesine) - Dk. 80 Mehmek Refik (Somaspor), Dk. 45 Yılmaz (Karaman FK)

        SARI KARTLAR: Oğuzhan, Erdem, Ceyhun (Somaspor), Yiğit, Hayrullah (Karaman FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 60 Anıl (Karaman FK)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, ilk devrenin son maçında evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı. Somaspor 7'nci dakikada Erkan'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Arda 17'nci dakikada skoru 2-0 getiren isim olurken, 21'nci dakikada Alper kendi ağlarını havalandırmasıyla, Somaspor 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Arda bu kez 27'nci dakikada sahne aldı: 4-0. Karaman FK 45'inci dakikada Yılmaz'la farkı üçe indirdi: 4-1. İlk yarıyı 3 farklı galip tamamlayan Somaspor 80'inci dakikada Mehmet Refik'in golüyle tabelayı 5-1 yaptı. Somaspor bu sonuçla 29 puana yükseldi ve Play-Off umutlarını tazeledi. Kraman FK ise 21 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ

        2023-12-24 15:57:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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