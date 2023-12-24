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        Manisa'da engelli genci kaçırıp hesabından para çektikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktardıkları öne sürülen biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:07
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        Manisa'da engelli genci kaçırıp hesabından para çektikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktardıkları öne sürülen biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları kişilerce bıçak tehdidiyle kaçırıldığını, 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabı kullanılarak 200 bin lira kredi çekildiğini bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına aktaran şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, Alaşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemin ardından Manisa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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