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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Budak, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:32
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Budak, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

        Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü.

        Şehidin yakınları tabutun üzerine kapanarak ağladı. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

        Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

        - CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi.

        Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı.

        Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

        Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi.

        Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

        Özgür Özel ile Vali Ünlü'nün bulunduğu makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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