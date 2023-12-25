Manisa'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında kasten öldürme, kasten yaralama, silah ve mermi bulundurma, ⁠uyuşturucu kullanma suçlarından 15 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.B'nin (36) yerini tespit etti.

Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla Ş.B. saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.