Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'un yüzü güldü

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek devre arasına 29 puanla 8'inci sırada giren Somaspor, play-off yarışından uzaklaşmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'un yüzü güldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek devre arasına 29 puanla 8'inci sırada giren Somaspor, play-off yarışından uzaklaşmadı.

        Grupta 6'ncı Menemen FK'nın 2 puan gerisinde 2023 yılını tamamlayan siyah-beyazlıların teknik direktörü Burhanettin Basatemür, ikinci devrede çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Basatemür, "İlk devrede güzel işler yaptık ama hesapta olmayan kayıplar da yaşadık. Play-Off hattına yakın bitirdik. Daha çok çabalayacağız. Ligde yoğun bir rekabet söz konusu, ikinci yarıda her takım hedeflerini netleştirecek ve mücadele gücü artacak" dedi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...

        Benzer Haberler

        Akhisarspor'a yeni yönetim
        Akhisarspor'a yeni yönetim
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Budak, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Budak, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Budak toprağa verildi
        Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Budak toprağa verildi
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        Özgür Özel: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin bildiri...
        Özgür Özel: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin bildiri...
        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 
        Somaspor - Karaman Futbol Kulübü: 5-1 