Somaspor'un yüzü güldü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek devre arasına 29 puanla 8'inci sırada giren Somaspor, play-off yarışından uzaklaşmadı.

Grupta 6'ncı Menemen FK'nın 2 puan gerisinde 2023 yılını tamamlayan siyah-beyazlıların teknik direktörü Burhanettin Basatemür, ikinci devrede çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Basatemür, "İlk devrede güzel işler yaptık ama hesapta olmayan kayıplar da yaşadık. Play-Off hattına yakın bitirdik. Daha çok çabalayacağız. Ligde yoğun bir rekabet söz konusu, ikinci yarıda her takım hedeflerini netleştirecek ve mücadele gücü artacak" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,