Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından alışveriş yapmak isterken dolandırılanların şikayeti üzerine söz konusu hesapları takibe aldı.

İnşaat, giyim ve gıda ürünleri sattığını öne sürerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 zanlı Manisa, İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.