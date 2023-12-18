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        Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:57
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        Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından alışveriş yapmak isterken dolandırılanların şikayeti üzerine söz konusu hesapları takibe aldı.

        İnşaat, giyim ve gıda ürünleri sattığını öne sürerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 zanlı Manisa, İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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