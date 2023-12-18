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        Akhisar'da kumar oynatan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:47
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        Akhisar'da kumar oynatan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, ilçedeki iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kumar oynamada kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. Masalarda ele geçirilen 12 bin 300 liraya el kondu.

        Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası kesildi.

        "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlanmak" suçundan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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