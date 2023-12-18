Kış soğuklarına 3 günlük ara! Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın 3 günlük bir araya girdiğini ve hafta sonuna doğru yeniden kış soğuklarının etkili olmaya başlayacağını kaleme aldı

Türkiye'nin batı, iç ve güney bölgeleri bu hafta ortasına kadar güneşleniyor, sıcaklıklar yeniden 10°C’leri aşıyor. İç ve Doğu bölgelerde ise ısınan hava gündüz 7-8°C’lere kadar çıkıyor, geceler ise 0°C’nin altında, ayazla geçiyor.

Fırtınalı günlerin ardından bir yüksek basınç alanının etkisine giren bölgelerde esintiler zayıflayacak, hava kirliliği artacak ve özellikle Ankara çevresinde sis oluşacak. Eskişehir-Ankara-Bolu arasında haftanın ilk üç günü akşam saatlerinden itibaren bastıracak sis ve pus görüş mesafesini düşürüyor. Şehirlerarası yollarda ve hava ulaşımında sis nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Gece ve sabaha karşı en yoğun haline ulaşması beklenen sis ve pus hadisesine hazırlıklı olalım.

REKLAM Gündüzler ise Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterecek, son zamanların en güneşli haftasını geçireceğiz ta ki perşembeye kadar (Kıyı Ege için çarşamba günü de bulutlu ve yağmurlu geçebilir). Perşembe Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisine girerken başta Antalya olmak üzere kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkileyebilir. Hafta sonu yaklaşırken yeni bir fırtınalı ve yağışlı sistem Ege ve Akdeniz kıyılarından Türkiye’ye sokulacak. Antalya ve Muğla kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlarla başlayan dönemde cuma ve cumartesi İç ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görebileceğiz.

Haftanın yarısından çoğunu "yüksek basınç" alanında geçireceğiz. Bu durum, büyük şehirlerde hava kirliliğinin artmasına yol açacak. Kirleticilerin havada uzun süre kalması, astım ve nefes darlığı gibi hastalıkların etkilerini güçlendirebilir. Hava kirliliğini en çok hissedeceğimiz akşam saatlerinde, açık alanda spor ve yoğun efor gerektiren faaliyetlerden kaçınılması önerilir. 23-24 Aralık tarihleri yani önümüzdeki hafta sonu Marmara soğuk ve yağışlı havanın içinde kalabilir, bu hafta 3 günlük güneşin ardından kış soğukları bastıracak görünüyor. Fotoğraflar: AA