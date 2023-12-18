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        Haberler Spor Futbol Ancelotti resmen açıkladı! İşte Arda Güler'in dönüş tarihi - Futbol Haberleri

        Ancelotti resmen açıkladı! İşte Arda Güler'in dönüş tarihi

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villareal ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Arda Güler'in takıma katılacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:52
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        İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

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        Üst üste yaşadığı üçüncü sakatlığın ardından bir kez daha geri dönüş hazırlığında olan Arda Güler içi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti bir açıklama yaptı.

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        "YENİ YILDAN SONRA..."

        Karşılaşmanın ardından takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı milli futbolcumuz hakkında, "Arda Güler, yeni yıl tatilinin dönüşünde takıma dahil olacak." ifadelerini kullandı.

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        NOEL'DEN SONRA İLK MAÇ 3 OCAK'TA

        Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak.

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        Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

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        NELER YAŞANDI?

        Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

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        Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımla birlikte çalışmalara başladı.

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        SAKATLIKLAR KERVANINA ALABA DA KATILDI

        Madrid devinin Villarreal'i ağırladığı müsabakanın 35. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan David Alaba'nın ön çapraz bağını yırttığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Courtois, Eder Militao, Vinicius Jr. ve Arda Güler gibi isimleri sakatlıklarından dolayı kullanamayan Real Madrid, şimdi de savunmanın önemli isimlerinden David Alaba’dan gelen bu haberle sarsılmış durumda.

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