Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
Zonguldak'ta, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Sudenur Garip, hayatını kaybetti. Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Zonguldak'ta kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre Sudenur Garip yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.