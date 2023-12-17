Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Muradiye

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 9, Cruz 32, Luther 14, Dorukhan Engindeniz 5, Terry 10, Russell 13, Ege Arar, Mustafa Baki Görür 10, Ayberk Olmaz 3, Kaan Sarıaslan 2

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 16, Michineau 28, Brown 21, Sarper David Mutaf 6, Hamilton 8, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 10, Ahmet Can Duran, Mehmet Atalan, Metin Türen 6

1. periyot: 21-30

Devre: 37-57

3. periyot: 69-79

Beş faulle çıkanlar: 32.37 Enes Berkay Taşkıran, 37.17 Hamiton (Bursapor İnfo Yatırım)

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