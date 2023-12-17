Rusya Devlet Başkanı Putin ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını yorumladı: "Tamamen saçmalık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın NATO'ya saldıracağına ilişkin sözlerini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Biden'ın bu açıklamalarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu tamamen saçmalık, bence Biden da bunu anlıyor. Biden Rusya'ya yönelik yanlış politikasını haklı çıkarmaya çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın kazanması halinde Rusya'nın NATO bir ülkesine saldıracağını öne sürmüştü. Biden bu açıklamasına ilişkin net bir kanıt sunmamıştı.

Putin açıklamasının devamında "Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırmak için ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri hiçbir nedeni ve hiçbir çıkarı yok" ifadelerini kullandı.

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