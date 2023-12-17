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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını yorumladı: "Tamamen saçmalık"

        Rusya Devlet Başkanı Putin ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını yorumladı: "Tamamen saçmalık"

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın "Rusya savaşı kazanması halinde bir NATO ülkesine saldıracak" iddiasını "Bu tamamen saçmalık" sözleriyle yorumladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:45
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        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın NATO'ya saldıracağına ilişkin sözlerini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

        ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın kazanması halinde Rusya'nın NATO bir ülkesine saldıracağını öne sürmüştü. Biden bu açıklamasına ilişkin net bir kanıt sunmamıştı.

        Biden'ın bu açıklamalarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu tamamen saçmalık, bence Biden da bunu anlıyor. Biden Rusya'ya yönelik yanlış politikasını haklı çıkarmaya çalışıyor" dedi.

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        Putin açıklamasının devamında "Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırmak için ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri hiçbir nedeni ve hiçbir çıkarı yok" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #joe biden
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