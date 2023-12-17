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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor: 98-95

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:08
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor: 98-95
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        SALON: Muradiye Spor Salonu

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönültaş

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 9, Cruz 32, Luther 14, Dorukhan 5, Terry 10, Russell 13, Berkay, Kaan 2, Ege, Mustafa 10, Ayberk 3 

        BURSASPOR: Young 16, Michineau 28, Brown 21, Mutaf 6, Hamilton 8, Ömer, Enes 10, Semih, Berk, Ahmet, Mehmet, Metin 6

        1. PERİYOT: 21-30

        İLK YARI: 37-57

        3.PERİYOT: 69-79

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 12'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Bursaspor´u ağırladı. Muradiye Spor Salonu´ndaki nefes kesen karşılaşma, 98-95 Manisa BŞB'nin üstünlüğüyle sona erdi. Konuk Bursaspor ilk üç periyodu da önde tamamladı. Ancak, ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespodr son çeyrekte toparlandı ve ktarşılaşmayı 3 sayı farkla kazanarak 3'te 3 yaptı. Manisa temsilcisinde 32 sayıyla Cruz yıldızlaştı. Bursaspor'da ise Michineau 28 sayıyla oynadı. Bursaspor'da son periyodun başında 5´inci faule ulaşan Enes Berkay Taşkıran ve son 3 dakika kala 5´inci faule ulaşan Hamilton oyun dışı kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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