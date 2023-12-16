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        Servis midibüsü, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 17 yaralı

        MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada klima fabrikası işçilerini taşıyan servis midibüsü, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 5'i ağır 17 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:50
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        Servis midibüsü, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 17 yaralı
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        MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada klima fabrikası işçilerini taşıyan servis midibüsü, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 5'i ağır 17 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi Manisa-Turgutlu kara yolunda meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren klima fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Akpınar Mesire Alanı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi´ne ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler bulundukları yerden savrularak, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde müdahalesi yapılan 17 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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