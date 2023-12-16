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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanlarına Manisa'yı gezdirdi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, şöyle bir zorluk yaşar; efendim sanki biz Osmanlı'nın tamamına karşıymışız gibi söyleniyor. Biz Osmanlı'nın getirdiği medeniyete, yaptıklarına, geliştirdiklerine, hiçbir şeyine karşı değiliz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:59
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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanlarına Manisa'yı gezdirdi:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, şöyle bir zorluk yaşar; efendim sanki biz Osmanlı'nın tamamına karşıymışız gibi söyleniyor. Biz Osmanlı'nın getirdiği medeniyete, yaptıklarına, geliştirdiklerine, hiçbir şeyine karşı değiliz" dedi.

        Özel, partisinin Manisa'da düzenlenen Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için kente gelen konuklara şehirdeki tarihi ve kültürel yerleri tanıttı.

        Şehir turuna Tarihi Sultan Camisi ve Külliyesi'nden başlayan Özel, Hafsa Sultan Şifahanesi ve Tıp Tarihi Müzesi ziyaretinde şehre özgü mesir macununu tanıttı, Manisa'nın bu şifalı ürününü ilk kez yapan Merkez Efendi'nin heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fatih Parkı ziyareti sırasında Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde konuşma yapan Özel, Fatih'in şehzadelik dönemini Manisa'da geçirdiğini, 1451 yılında ikinci kez tahta çıktığı sırada "Beni seven arkamdan gelsin" sözünü de bu parkın bulunduğu bölgede söylediğinin rivayet edildiğini aktardı.

        Özel, toplumda CHP'nin Osmanlı'ya karşı olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "CHP, şöyle bir zorluk yaşar; efendim sanki biz Osmanlı'nın tamamına karşıymışız gibi söyleniyor. Biz Osmanlı'nın getirdiği medeniyete, yaptıklarına, geliştirdiklerine, hiçbir şeyine karşı değiliz. Biz sadece Osmanlı'ya matbaanın geç gelmiş olmasını, Senedi İttifak'ın uygulanmamış olmasını, meşrutiyetin ilanından sonra parlamentonun 33 yıl kapatılmış olmasını, donanmanın 33 yıl Haliç'te bekletilip Kıbrıs'ın tek kurşun atılmadan kaybedilmiş olmasını eleştiririz. Çöküş dönemindeki hataları eleştiririz."

        CHP'nin ilericiliği, bilimi savunduğunu, kendilerini "Hezarfen Ahmet Çelebi" olarak tanımladıklarını anlatan Özel, "Biz Hezarfen Ahmet Çelebi'yiz, birileri de o uçarken ona ok attıranlar. Uçamasın da düşsün diye ok attıranlar. Biz CHP olarak tarihi ile barışık, ortak değerleri ile barışık ama bilimden, sanattan, kültürden ve ilericilikten yana olan bir partiyiz. Bizi seven arkamızdan gelsin." dedi.

        Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, 22 Sultanlar Türbesi'ni ziyaretinde dua etti, Niobe olarak da bilinen Ağlayan Kaya'nın oluşumu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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