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        Manisa'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:51
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        Manisa'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alaşehir'de Denizli yönüne giden H.A'nın (47) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mundarcı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bağa devrildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Y.A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sarıgöl'de ise Dindarlı Mahallesi'nde M.A.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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