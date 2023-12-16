Manisa'da midibüsle çöp kamyonunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa -Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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