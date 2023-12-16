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        Manisa'da midibüsle çöp kamyonunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:37
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        Manisa'da midibüsle çöp kamyonunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa -Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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