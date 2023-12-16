VakıfBank-Tianjin: 3-0 (MAÇ SONUCU) FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Tianjin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılar, yarın oynanacak finalde bir başka Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupanın Türkiye'ye gelecek! Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Çin ekibi Tianjin'i 25-16, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, adını finale yazdırdı.

FİNALDE TÜRK DERBİSİ!

VakıfBank böylece finalde bir başka Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile eşleşti. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Tarihte ilk kez iki Türk ekibinin finalde karşılaşacağı dev maç saat 14.30'da başlayacak.