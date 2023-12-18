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        Haberler Dünya Avustralya'da sel meydana geldi, uçaklar sular altında kaldı!

        Avustralya'da sel meydana geldi, uçaklar sular altında kaldı!

        Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından bazı uçaklar sular altında kaldı, Cairs kentinde sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçtiği görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:41
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        Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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        BAZI UÇAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

        BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı.

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        KASABANIN ORTASINDAN TİMSAH GEÇTİ

        Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.

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        Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.

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        Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.

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        BİNLERCE EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

        Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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        Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #avustralya
        #Sel
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