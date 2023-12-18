Avustralya'da sel meydana geldi, uçaklar sular altında kaldı!
Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından bazı uçaklar sular altında kaldı, Cairs kentinde sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçtiği görüldü
Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.
BAZI UÇAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı.
KASABANIN ORTASINDAN TİMSAH GEÇTİ
Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.
Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.
Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.
BİNLERCE EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.