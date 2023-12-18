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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir döviz bürosu çalışanını takip eden hırsızlar 6 milyon TL çaldı

        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!

        İstanbul'da, döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırarak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:45
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        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
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        İstanbul'da olay, Bahçelievler'de, Basın Ekspres Yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

        6 MİLYON TL İLE ARACA BİNDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Kuyumcukent´te, 6 milyon TL değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte araçlarına bindi.

        ÇARPIP BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

        İkili, Bahçeşehir´de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

        SİLAHLA CAMI KIRIP PARAYI ALDI

        Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

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        OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

        Gasp edilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

        "SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR"

        Gasp edilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.

        "HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM" TEHDİDİ

        Döviz bürosunun sahibi Metin Kodas, "Kuyumcukent´te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi, yolda çevirmişler. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. `Hareket ederseniz sizi vururum´ demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.

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        #İstanbul gasp
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